La Serena vuelve al triunfo ante Cobresal y corta su mala racha

Deportes La Serena logró un trabajado triunfo por 1-0 ante Cobresal y puso fin a una racha de ocho partidos sin victorias, sumando por primera vez de a tres en este inicio de temporada.

El único tanto del compromiso llegó al primer minuto de juego gracias a Jeisson Vargas, lo que permitió al conjunto granate manejar el partido con mayor tranquilidad.

El mediocampista Gonzalo Escalante destacó el resultado y aseguró que el equipo “lo merecía por lo que venimos trabajando”, resaltando la recompensa al esfuerzo colectivo.

El argentino también valoró la solidez del equipo, subrayando que realizaron un partido serio en todas las líneas, ejecutando lo planificado durante la semana.

Respecto a su adaptación al fútbol chileno, Escalante reconoció que es un torneo más físico y de duelos, pero afirmó sentirse cómodo y plenamente integrado al plantel.

Finalmente, el volante celebró el triunfo como un impulso anímico y señaló que el equipo debe seguir preparándose porque cada partido será una final, con el objetivo de escalar posiciones.

