Frustrado duelo de chilenos: Ipswich Town venció al Crystal Palace en la Premier

Había alta expectación en nuestro medio por el eventual choque de chilenos en la Premier League de Inglaterra por el enfrentamiento del Crystal Palace de Darío Osorio frente al Ipswich Town de Marcelino Núñez.

Lamentablemente, este anhelo se esfumó antes del partido, dado que el entrenador Pierre Sage no puso en la convocatoria de los "Cristaleros" al ex Universidad de Chile.

Marcelino Núñez fue suplente en "The Blues" en el Selhurst Park de Londres, donde los locales abrieron el marcador a los 14' con la conquista de Anan Khalaily, pero Emerson empató a los 23'.

El Palace quedó en inferioridad numérica a los 34' porque fue expulsado Axel Disasi, situación que aprovechó el Ipswich que se fue en ventaja al descanso gracias al gol de Leif Davis a los 45'.

Los locales lograron la paridad a los 75' cuando Jorgen Larsen dejó el marcador empatado a dos, pero los forasteros quisieron aprovechar la superioridad numérica y se fueron en busca de la victoria, la que lograron a los 90' con el tanto de Zian Flemming, que se convirtió en el segundo triunfo de la temporada, mientras que el Crystal Palace sumó la tercera derrota en sólo cuatro partidos.

Núñez finalmente no ingresó, y este partido que se vislumbraba interesante por la posible presencia de dos seleccionados chilenos los tuvo sólo en calidad de espectadores. Osorio desde la tribuna y el ex Universidad Católica en la suplencia.

PURANOTICIA