Frank Darío Kudelka quiere volver a la U y explicó frase del "miedo institucional" ante Colo-Colo

Pese a que hace unos días en Azul Azul abrieron la puerta para que Sebastián Miranda sea el entrenador de Universidad de Chile en la temporada 2023, la continuidad del técnico todavía no se ha ratificado, por lo que algunos entrenadores ya se postulan.

Uno de ellos es el argentino Frank Darío Kudelka, quien ya dirigió a los estudiantiles entre 2018 y 2019 y reconoció que tiene interés en volver a hacerse cargo del equipo.

"Me gustaría volver a dirigir en Universidad de Chile. Tuvimos un porcentaje alto de efectividad pero no logramos nada. Le tengo apego al club", expresó el DT trasandino en conversación con DirecTV.

Además, explicó la frase del "miedo institucional" por no poder ganar a Colo-Colo en el estadio Monumental: "A veces uno expresa emociones o formar de sentir. Quizás fue mal entendido. En ese momento, no entendía cómo no podíamos ganarle a Colo-Colo. Existía una sensación de no poder hacerlo, ejemplifiqué desde una palabra la emoción".

Sobre el presente de la U, sostuvo que "existe un común denominador del mal momento de Universidad de Chile en este tiempo, la respuesta está dentro de la institución: es más institucional. No pasa por contratar técnicos, sino que vaya con los lineamentos generales de un proyecto".

"Este año Universidad de Chile zafó de la zona de descenso. Sería bueno que volvieran a competir en copas internacionales", concluyó.

PURANOTICIA