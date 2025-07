Franco Torgnascioli por conflictos con Miguel Ramírez en Unión Española: "Él no respetó códigos"

Franco Torgnascioli partió de Unión Española de manera escandalosa, después rescindir su contrato tras protagonizar un conflicto público con el técnico del cuadro hispano, Miguel Ramírez.

Hace unas semanas, el estratego del conjunto de colonia expuso al portero públicamente en una conferencia de prensa al expresar: "Nosotros no vamos a tener a nadie que no quiera estar, acá necesitamos jugadores con compromiso".

Ahora, el golero uruguayo entregó su versión y en conversación AS sostuvo: "Me dolió lo que hizo Miguel Ramírez. Me sentí poco respetado, no por la decisión de que me saque de la titularidad, sino por la manera en que actuó. Me molestó mucho porque hay códigos que respetar y él no lo hizo".

"Eso fue lo que más me dolió, porque hay códigos que respetarse. Cada quien se maneja como quiere, pero yo quedé dolido porque hay otras maneras. No guardo rencor, se dio como se tenía que dar. Entre las personas del fútbol, sea entrenadores o jugadores, nos tenemos que cuidar y él me expuso demasiado", añadió.

En cuanto a si su partida fue únicamente por su roce con Ramírez, Torgnascioli sentenció: "La salida es únicamente por eso. El conflicto no es porque me sacó de la titularidad, es por la manera, el destrato. Se pudo haber hecho de otra manera. Lo que más me dolió fue como me expuso ante la opinión pública".

