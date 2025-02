Franco Torgnascioli, arquero de Unión Española, tras goleada: "No le dimos solidez al equipo, fue muy notorio"

Como era de esperarse, nadie quedó conforme en Unión Española luego de la goleada que recibió la noche del lunes el conjunto de colonia a manos de Unión La Calera, cuadro que dominó gran parte del encuentro y se impuso por un contundente 4-0.

Uno de los que alzó la voz en el elenco capitalino fue el portero Franco Torgnascioli, quien en conversación con le medio partidario Independencia Hispana reconoció los errores que propiciaron la caída de los pupilos de José Luis Sierra.

"Creo que este partido tiene, a mi manera de ver, una sola lectura: estuvimos mal atrás. No le dimos solidez al equipo, fue muy notorio. Cada llegada nos hacía daño o era gol. Entonces es muy difícil", admitió el cancerbero.

En la misma línea, el ex guardameta de Everton aseguró que "el esfuerzo de todos los compañeros creo que fue bueno hasta el gol. Después nos caímos a pedazos. Pero antes tuvimos el dominio completo del partido. Y nos fuimos al entretiempo dos goles abajo y habían llegado esas dos veces".

El uruguayo profundizó un poco más con su análisis y sorprendió al subrayar que "soy el primer responsable con la línea de cuatro. Este partido pasa por ahí, no por otro lado. Hay que hacerse responsable. No vale decir que no hay trabajo y que no hay plantel. Al contrario, tenemos un plantel bárbaro. Pero estamos fallando y hay que mejorar".

"Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol chileno. Es la realidad. Hay que asumir que la dirigencia armó un plantel para competir. Tenemos jugadores de calidad y un buen cuerpo técnico. Es nada más que cambiar el chip y salir con los tres puntos el partido que viene", cerró Torgnascioli.

