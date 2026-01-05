Franco Lobos fue oficializado como nuevo refuerzo de S. Wanderers para esta temporada

Santiago Wanderers oficializó este lunes a Franco Lobos como su nuevo refuerzo para la temporada 2026, donde buscará el ascenso a la Primera División.

El delantero de 26 años arribó al elenco "caturro" como agente libre después de finalizar su vínculo con Unión La Calera.

En los cementeros, el formado en Universidad de Chile disputó 29 partidos la campaña pasada, registrando dos asistencias.

Con la llegada de Lobos, Santiago Wanderers suma cinco refuerzos: el defensor chileno Pedro Navarro, el delantero uruguayo Marcos Camarda, el ariete nacional Javier Parraguez y el regreso de Martín Villarroel.

"Es oficial familia wanderina, Franco Lobos es el nuevo refuerzo del Decano para la temporada 2026 ¡Bienvenido!", escribió el club en redes sociales.

