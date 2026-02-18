Franco Calderón desdramatiza el mal arranque de la U y asegura que "el objetivo todavía es ser campeones"

Nada de bien comenzó la temporada 2026 para Universidad de Chile, pues en las tres primeras fechas de la Liga de Primera el cuadro azul no ha sumado ninguna victoria.

El defensa argentino Franco Calderón se refirió este miércoles al complicado inicio de año del cuadro azul.

"Lo primero es ganar, sumar de a tres, eso crea otra energía. Estamos laburando bien en los entrenamientos, lo único que nos falta es sumar de a tres. Venimos de un partido raro con Audax, con Huachipato no jugamos bien y ante Palestino tuvimos situaciones que no pudimos concretar. No hay muchas cosas que cambiaron del año pasado, el plantel prácticamente es el mismo, la formación es la misma. Tenemos que cambiar el chip para empezar a ganar", expresó el trasandino en conferencia de prensa.

"Sé que es difícil la situación, estar en un club tan grande te exige a ganar, pero pasaron recién tres fechas y el objetivo como plantel todavía es apuntar a lo más alto en la tabla, ser campeones. Estamos trabajando día a día para empezar a ganar y empezar a jugar como terminamos el año pasado. No arrancamos de la mejor manera, pero es fútbol, sabemos que estas cosas pueden pasar", añadió.

En la misma línea, el zaguero aseguró que en el plantel están tranquilos: "En el camarín estamos muy bien. Somos profesionales y sabemos que estas situaciones pasan. Tenemos que mostrar un ambiente bueno, teniendo en claro que nos falta la victoria (...) Dentro de todo, no estamos mal. Estamos muy bien como plantel, unidos. Falta una victoria para empezar a aceitar todo".

Por último, Calderón puso el foco en el duelo de este fin de semana ante Deportes Limache, pese a que después deberán visitar a Colo-Colo: "Limache arrancó muy bien el año, pero falta mucho. Nosotros tenemos la presión de ganar. Antes del clásico hay que pensar en Limache, tenemos que ganar como sea".

PURANOTICIA