Francisco Sierralta deja el Auxerre de Francia y parte a préstamo al Piast Gliwice de la liga polaca

Un sorpresivo giro dio la carrera de Francisco Sierralta, luego de que el Auxerre de Francia oficializara este miércoles su salida al Piast Gliwice de la Ekstraklasa, primera división de Polonia.

Según lo informado desde el cuadro galo, el chileno se unió a su nuevo equipo en calidad de préstamo por un año, operación que incluyó una opción de compra por un monto no especificado.

Es importante mencionar que el zaguero arribó al club francés a mediados de 2025 proveniente del Watford y a pesar de tener las altas expectativas que generó en un inicio, apenas acumuló once partidos disputados, debido a lesiones que empezaron a hacerse recurrentes en noviembre.

De hecho, la última vez que el central estuvo en cancha fue el 21 de diciembre ante AS Mónaco por la Copa de Francia. Después de eso, ni siquiera estando recuperado, logró moverse del banco de suplentes.

Por si fuera poco, hace unos días su ahora exdirector técnico, el belga Will Still, dio a entender que no lo tenía en consideración debido a sus problemas físicos.

"Sigue en la enfermería, y cada jugador que está aquí tiene que participar en el proyecto colectivo, entender su rol, entender su lugar, y avanzar en la misma dirección porque hay cosas que hacer, y todo aquel que quiera ser importante para el equipo tiene la oportunidad de hacerlo. Y si no hay deseo, bueno, hay que hacerse a un lado, por así decirlo, y esa es la realidad del equipo y del mundo del fútbol", remarcó el entrenador.

Consignar que la nueva escuadra de Sierralta marcha sexta en el certamen polaco con diez puntos de 21 posibles. Además, acumula una seguidilla de resultados positivos, con un empate y dos victorias en los últimos tres partidos.

(Imágenes: @PiastGliwiceSA, @francisco_sierralta)

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