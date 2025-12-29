Francisco "Paqui" Meneghini se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de U. de Chile

Luego de una semana de incertidumbre, Universidad de Chile confirmó a Francisco Meneghini como su director técnico para la temporada 2026, tras la salida de Gustavo Álvarez.

El anuncio fue realizado por el propio elenco estudiantil por medio de sus redes sociales, concretando la contratación del argentino, quien realizó una gran campaña con O'Higgins y clasificó a los rancagüinos a Copa Libertadores por su condición de terceros en la Liga de Primera.

"Con entusiasmo anunciamos que la campaña 2026 del Romántico Viajero será liderada por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quien previamente fue aprobado de manera unánime por el directorio y, con el acuerdo ya firmado, se convierte oficialmente en el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo masculino", mencionó el club.

"Con un juego sólido en ambos sectores del campo y que se caracterizó por una propuesta que combina presión alta y gran intensidad, la propuesta de Meneghini coincide con el sello que caracteriza a nuestro plantel y que busca un rol protagonista en todas las competencias", destacaron desde el conjunto laico.

Por otra parte, resaltaron el pasado de "Paqui" en el elenco universitario gracias a su trabajo como parte de los cuerpos técnicos de Jorge Sampaoli en 2011 y Sebastián Beccacece en 2016.

Meneghini, quien también acompañó a Marcelo Bielsa en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección chilena, tiene la misión de superar el legado de Álvarez, quien pese a no conseguir el título del Campeonato Nacional, conquistó una Copa Chile y una Supercopa, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana.

IMÁGENES

(Imágenes: @udechile, @udechileoficial)

PURANOTICIA