Francisco Palladino fue oficializado como nuevo entrenador de S. Wanderers para el 2026

Francisco Palladino fue oficializado como nuevo entrenador de Santiago Wanderers para la temporada 2026.

El director técnico uruguayo regresa al club de Valparaíso donde dirigió en 2023 y parte del 2024.

"Muy feliz de volver a una institución que me hizo crecer, vivir cosas muy lindas", fueron las primeras palabras del estratego.

"El hecho de retornar tan pronto habla de que algo dejamos, que la gente ha valorado nuestro camino, nuestras formas y en ese sentido estamos muy felices de retornar a casa", añadió.

Consultado sobre el motivo de su retorno al "Decano", Palladino respondió que: "Volver era un deseo desde antes de irnos. Es un club que enamora, de su gente, del entorno y lo que genera".

"Si bien no pensamos volver tan rápido, cuando se dio la oportunidad no hubo dudas (...) Es un desafío que nos sentimos con la fuerza, entusiasmo y capacidad de poder llevar adelante", complementó.

El uruguayo confirmó que el 2026 será un año donde la gran mayoría del plantel serán jugadores formados en casa y que llegarán pocos refuerzos.

Al respecto, sostuvo que “hay que ser más precisos con el tema de las contrataciones. Quizás no sean tantas como en otras oportunidades, pero buscaremos que vengan más preparados y adaptados a la realidad que vamos a tener”.

Además, dio a conocer que el DT campeón del equipo proyección con el cuadro Caturro, Felipe Salinas, se sumará a su equipo de trabajo.

“Con el club hemos decidido que me acompañará el señor Salinas, con quien ya hemos venido conversando y conociéndonos”, declaró Palladino.

También formarán parte del cuerpo técnico de Santiago Wanderers el preparador físico Carlos Garayalde, que contará con la colaboración de Patricio Cubillos, quien ya era parte del club también.

(Imagen: Mauricio Briceño - Prensa Santiago Wanderers)

