Francisco “Chaleco” López logró espectacular triunfo en el Rally de Marruecos

Fue un final espectacular. De colección. De esos que quedan en la memoria.

De esta forma, el piloto chileno Francisco “Chaleco” López se impuso el viernes en Marruecos en el marco de quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC) en la clase SSV.

La final de la carrera se definió en favor del chileno tras una apretada batalla con el argentino Jeremías González y que se resolvió por sólo 11 segundos de diferencia.

En una etapa final de 247 kilómetros cronometrados y 102 de enlace, “Chaleco” -navegado por Álvaro León y al volante del BRP Can-Am Maverick R del equipo oficial Can-Am Factory Racing Team- supo mantener la concentración hasta el final, aprovechando los errores de sus rivales y sellando un triunfo que lo posiciona como uno de los grandes candidatos para el próximo Dakar 2026, que se disputará entre el 3 y 17 de enero.

“Estamos muy contentos por haber logrado la primera posición en la categoría, tras una etapa llena de desafíos y penalizaciones. Fue una semana difícil, con altibajos, pero el esfuerzo dio sus frutos y nos llevamos un resultado ajustado pero muy positivo para casa”, expresó “Chaleco”.

