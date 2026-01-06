Francisco “Chaleco” López cae al sexto lugar tras la tercera etapa del Rally Dakar

La tercera etapa del Rally Dakar no trajo buenas noticias para el piloto nacional Francisco López, quien remató fuera del top ten y se alejó del podio en los vehículos SSV.

"Chaleco" completó los 421 kilómetros de especial en Al-Ula marcando un tiempo de cinco horas, nueve minutos y 25 segundos, más de media hora después del ganador de la prueba, el estadounidense Brock Heger (4h38'09'').

Con este resultado, el curicano, quien llegaba cuarto en la tabla general, cayó hasta el sexto puesto con una diferencia de +31'25'' respecto del norteamericano y cerca de veinte minutos del tercero, el francés Xavier de Soultrait (+11'07'').

En la categoría Challenger, en tanto, pese a no poder repetir el triunfo cosechado ayer, Lucas del Río consiguió un meritorio quinto lugar a 17 minutos y 46 segundos de la vencedora, la neerlandesa Puck Klaasen. De esta manera, el criollo bajó al cuarto escalón de la clasificación a +09'45'' del saudí Yasir Seidan.

En la misma rama, Ignacio Casale fue noveno (+32'26'') y pudo escalar hasta la duodécima ubicación con una diferencia de una hora, 29 minutos y 36 segundos respecto del puntero.

Por último, Hernán Garcés tuvo una discreta jornada en los automóviles Ultimate y cruzó la meta siendo 43° (+49'11'). En la tabla general, en tanto, se encuentra 37° (+1h30'11'').

Entre miércoles y jueves se disputará la Etapa Maratón, con un recorrido de 451 kilómetros cronometrados y 75 de enlace.

