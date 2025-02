Francisco Arrué acusa que vivió "un ambiente no grato" durante su estadía en Ñublense

La noche del jueves, un día después de la eliminación de Ñublense en Copa Libertadores, el cuadro rojo tomó una radical medida y anunció la salida del técnico Francisco Arrué, quien llegó al club en diciembre del año pasado.

El ahora ex entrenador del elenco sureño dialogó este viernes con radio Agricultura, oportunidad en que abordó su abrupta partida de la institución luego de apenas siete partidos dirigidos, con un saldo de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

"Es parte de esta actividad, pero no me lo esperaba. Estábamos primeros en Copa Chile, habíamos perdido un partido contra Universidad de Chile que desde las emociones nos condicionó un poco nuestra ida a Uruguay. Uno no espera salir", apuntó "Pancho".

El otrora mediocampista en su época como profesional ahondó un poco más respecto de su corta aventura en la Decimosexta Región, apuntando que "había una presión mediática desde que llegué. Desde el inicio que mi estadía acá no fue fácil, incluso ganando no fue fácil".

En la misma línea, al recordar un lienzo con el mensaje "Fuera Arrué" colgado en el pleito del fin de semana ante Deportes Limache, el estratego aseguró que "no tengo redes sociales pero igual uno se entera de todas las críticas. Fueron desmesuradas. Yo todavía no llegaba a Chillán y ya había un ambiente no grato, e incluso ganando se mantenía. Fue muy raro, nunca lo había vivido, condiciona a algunos jugadores".

Por último, Arrué lamentó que "acá en Chillán hay una presión importante por parte de la hinchada, y no es solamente en redes sociales, es en el día a día, en el estadio. Desde el primer día gente manifestándose en mi contra, es una locura, porque supuestamente es gente que quiere que al equipo le vaya bien, pero es todo lo contrario".

PURANOTICIA