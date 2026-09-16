Francisca Crovetto se quedó con la medalla de plata en el tiro skeet de los Juegos Suramericanos

Francisca Crovetto se quedó con la medalla de plata en el tiro skeet en los Juegos Suramericanos Santa Fe, la quinta que obtiene en este tipo de competición.

La chilena, vigente campeona olímpica de la disciplina, se adjudicó el segundo lugar con 24 aciertos, siendo superada por la argentina Mara Kucjarski (26). Más atrás quedó la peruana Daniella Borda (20').

Tras la competencia, "Pancha" remarcó que "estoy muy contenta de estar de vuelta en los megaeventos después de París 2024 que fue el último mío y, obviamente, después de convertirme en mamá. Contenta con la clasificación. Hice una sólida clasificación con 119, récord de los Juegos Sudamericanos".

Asimismo, la galardonada tiradora criolla lamentó que "desafortunadamente la final la disparé mal y no me permitió poder alcanzar el oro que, por supuesto, es lo que todos queremos".

Así y todo, Crovetto dijo estar "feliz de aportar una medalla al Team Chile y siempre felicitar a todas mis compañeras, y en especial a la campeona de Argentina".

(Imagen archivo: Panamsports)

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