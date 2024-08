Francisca Crovetto por reclamo de su rival en la final de París 2024.: "Nos deberían dar una disculpa a las tres"

Historia pura fue la que realizó para Chile Francisca Crovetto en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la medalla de oro en el tiro de skeet. La deportista le entregó una presea dorada al país después de 20 años y se convirtió en la primera mujer nacional en subirse a lo más alto del podio en una cita de los cinco anillos.

Sin embargo, el triunfo de la deportista fue con polémica, porque en el desempate por el primer lugar, la británica Amber Rutter acusó sentirse perjudicada por la decisión de los tres árbitros.

Por eso, la sanmiguelina se refirió al reclamo de la europea y en un evento en la Clínica Universidad de Los Andes, sostuvo que "nos deberían dar una disculpa a las tres medallistas, a las tres nos pasó lo mismo. La primera que se vio afectada fue Austin Smith, que le dieron un plato que le hubiera significado quizá que Amber quedara tercera. Luego a mí me pasó en la definición antes del shoot off y luego Amber. Es un llamado a que en el futuro ojalá empezaran a reducir esos márgenes de error, pero si le deben una disculpa a ella, nos deben una disculpa a las tres".

Sobre cómo le ha cambiado la vida tras de el histórico oro en París, comentó que "la gente me reconoce más en la calle, antes era más evidente por andar con el buzo del Team Chile, pero ahora no es necesario. Es increíble ver cómo esto le ha tocado el corazón a las personas, les ha ayudado a creer, sobre todo a los niños. Me llegan muchas fotos de niños simulando mi vestimenta competitiva o haciendo medallas con mi cara, eso es impagable".

Respecto a nuevos objetivos, dijo que "quiero estar en el alto rendimiento en Los Ángeles 2028, Brisbane 2032 y los que vengan. Como dijo Simone Biles, 'baby seeking medals'. Ayer volví a entrenar al CAR, en un mes más volveré a disparar. Hay hartos compromisos por cumplir. Fue bacán, estaban las tías del CAR que me recibieron con mucho cariño, mis compañeros. Es como mi casa. Soy una persona de rutinas y volver a arraigarme a eso es muy importante".

Por último, Crovetto se refirió a la postulación de Chile para organizar los Juegos Olímpicos de 2036: "Es un gran evento deportivo en términos logísticos, de infraestructura y también de preparación de sus atletas. Lo más importante es que si queremos hacer unos Juegos Olímpicos, siento que Santiago es una ciudad que está capacitada para acoger el flujo de gente que involucra, pero también hay que pensar en el proyecto deportivo de la generación que estará en 2036. Ojalá se inviertan más recursos del Estado y no solo el 5% que va a subir el próximo año el presupuesto del deporte, además de la invitación a la empresa privada. El deporte de alto rendimiento no puede ser 100% estatal".

