Francia venció 2-1 a Noruega en Valparaíso y avanzó a las semifinales del Mundial Sub-20

Francia, en un partido de alta carga dramática, venció 2-1 a Noruega en duelo válido por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de la FIFA, disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Con esta victoria, los galos se convirtieron en el último clasificado a la ronda de las semifinales del certamen planetario.

El primer tanto de la jornada llegó a los 19 minutos: Noham Kamara, tras cruzar la mitad de la cancha, filtró un pase preciso para Saimon Bouabré, quien controló con la diestra y definió de zurda para batir al portero Lisandru Olmeta y abrir el marcador.

A los 37’, Francia amplió la ventaja. Por la banda izquierda, Justin Bourgault lanzó un centro que fue pivoteado por Andrea Le Borgne. La jugada encontró bien ubicado a Bouabré, que con un derechazo cruzado y rasante anotó el segundo de la noche y de su cuenta personal.

En el complemento, Noruega adelantó sus líneas y generó peligro. A los 50 minutos, el recién ingresado Julian Laegreid levantó un centro que Niklas Fuglestad conectó de zurda, pero el arquero francés contuvo en doble instancia.

La tensión aumentó a los 62’, cuando se anuló un gol a los nórdicos por posición de adelanto tras definición de Laegreid.

El descuento llegó a los 83 minutos, luego de una gran secuencia de pases que terminó con un centro preciso de Sondre Granaas al segundo palo. Allí apareció Rasmus Holten, quien con un impecable cabezazo con pique al suelo marcó el 1-2 y encendió el tramo final.

Los últimos minutos fueron de asedio total. A los 88’, un cabezazo de Hakon Rosten obligó a una gran intervención de Olmeta, que despejó al tiro de esquina. En la jugada siguiente, tras el córner, Holten volvió a conectar de cabeza, pero esta vez el travesaño le negó el empate.

Finalmente, Francia resistió el empuje rival, cuidó la ventaja y aseguró su paso a semifinales.

Con este triunfo, Les Bleus se medirán ante Marruecos el miércoles 15 de octubre a las 17:00 horas en Valparaíso. La otra semifinal será protagonizada por Argentina y Colombia.

Noruega: Einar Fauskanger; Luca Hoyland (Mathias Oren 68’), Hakon Rosten, Rasmus Holten, Jonathan Norbye; Tobias Moi, Bork Bang-Kittilsen (Niklas Fuglestad 46’), Sondre Granaas (Martin Haheim-Elveseter 88’); Ola Visted, Markus Haaland (Julian Laegreid 46’), Magnus Holte (Kasper Saetherbo 46’).



DT: Bjorn Johansen.

Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgaul (Lucas Michal 72’); Mayssam Benama (Rabby Nzingoula 72’), Andrea Le Borgne, Saimon Bouabre; Ilane Toure (Steven Baseya 90+1), Anthony Bermont, Djylian Nguessan (Fodé Sylla 46’).

DT: Bernard Dioméde.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina)

Estadio: Elías Figueroa Brander - Valparaíso

PURANOTICIA