Francia goleó 4-1 a Noruega y cerró como líder del Grupo I del Mundial de Norteamérica

Francia derrotó por 4 a 1 a Noruega en la última fecha del grupo I del Mundial, en un partido disputado en el estadio de Boston, en el cual la figura fue Ousmane Dembélé.

Con el resultado, los "galos" avanzaron a dieciseisavos de final como primeros de la zona, por lo que se medirán ante uno de los mejores terceros.

En tanto, los "vikingos" se clasificaron como segundos y enfrentarán al segundo del grupo E, es decir a Costa de Marfil.

A los seis minutos, los franceses abrieron el marcador luego de que Dembélé rematara un potente tiro tras la habilitación de Mbappé.

El resultado se amplió a los 20, el delantero del PSG recibió de fuera del área y con un fuerte remate puso el 2-0.

Un minuto después, los noruegos descontaron con un tanto de Aasgaard, luego de una gran jugada en el área rival.

A los 34 minutos se concretó el hat-trick de Dembélé, el atacante recibió y con un zurdazo estableció el 3 a 1.

En el segundo tiempo, Noruega tuvo un penal que fue pateado por Strand-Larsen. El delantero ejecutó suave y el arquero Maignan adivinó el remate, manteniendo el resultado a favor de los franceses.

A los 90 + 3, "Les Bleus" aumentaron las cifras tras un cabezazo de Doué. El atacante del PSG marcó el primero de su cuenta en el Mundial y selló la goleada por 4 a 1.

Con el triunfo, los dirigidos por Didier Deschamps cerraron la zona de grupos como líderes con 9 puntos, mientras que los "vikingos" lo hicieron en el segundo lugar con 6 unidades.

PURANOTICIA