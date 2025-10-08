Francia eliminó a Japón que se generó innumerables ocasiones de gol y avanzó a cuartos del Mundial sub-20

En una infartante definición en el último suspiro del partido, Francia castigó a un Japón que falló múltiples oportunidades de ponerse por delante en el marcador y lo derrotó por la cuenta mínima en el estadio Nacional, sacando pasajes para los cuartos de final del Mundial sub 20.

El cuadro nipón, el único junto a Argentina que avanzó con puntaje perfecto en su grupo, tomó por sorpresa al rival con la velocidad de sus hombres en ofensiva y se generó innumerables ocasiones de gol a lo largo de la primera mitad.

Pero sin duda las más claras llegaron en el minuto 35, con un zapatazo de Shunsuke Saito que remeció el travesaño, un tiro débil de Hisatsugu Ishii que dio en el poste izquierdo del portero y un último intento de Saito que desvió por muy poco.

"Les Bleus" saltaron a la cancha en el complemento y parecía que podrían emparejar la cancha. Sin embargo, su propuesta quedó en nada, ya que el conjunto asiático mantuvo su juego de transiciones rápidas para causar estragos en la zaga contraria y desperdició otra chance de ponerse en ventaja en los pies de Saito (50').

Con el correr de los minutos, la escuadra europea logró ordenar sus líneas y comenzó a aproximarse con peligro al área de los japoneses, que de todas maneras no renunciaron al ataque y obligaron al golero Lisandru Olmeta a utilizar las manos en más de una oportunidad (72' y 88').

El compromiso siguió con la misma tónica incluso en el alargue, con los orientales apostando a la velocidad para hacer daño y los franceses tratando de hilvanar pases para llegar hasta las inmediaciones del marco defendido por Pisano, siendo mucho más incisivos que en el tiempo reglamentario.

Todo hacía indicar que la llave se definiría desde los doce pasos, pero en la última acción cotejo y tras una revisión en el VAR, la árbitra le concedió un penal a los dirigidos por Bernard Dioméde por una mano de Rei Umeki.

Yuzo Funakoshi ordenó un cambio de arquero, poniendo toda su confianza en Rui Araki. No obstante, Lucas Michal no erró y convirtió el único tanto de la noche, decretando la clasificación del representativo del Viejo Continente que festejó airadamente en medio de la tristeza reinante en el plantel japonés.

En la ronda de los ocho mejores, Francia se verá las caras con Noruega, elenco que en paralelo enfrentó a Paraguay y se impuso por 1-0. El enfrentamiento se llevará a cabo el domingo a partir de las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander.

