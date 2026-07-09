Francia derrota con solidez a Marruecos y asegura su lugar en las semifinales del Mundial

Francia y Marruecos se enfrentaron por los cuartos de final del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Y fueron los "galos" los que se quedaron con la victoria por 2 a 0 y la clasificación a semifinales del certamen planetario.

El partido disputado en la ciudad estadounidense de Boston comenzó con el claro protagonismo de los franceses, quienes a los cuatro minutos tuvieron la primera ocasión de peligro con un cabezazo de Upamecano que el arquero Bounou rechazó.

A los 26 minutos, Mbappé entró al área y Mazraoui lo derribó, por lo que el árbitro Tello no dudó en sancionar penal.

De patear la pena máxima se encargó el astro del Real Madrid, sin embargo, el golero Bounou estuvo increíble y tapó el tiro del "10".

Y el golero de Al Hilal siguió con su excelente rendimiento luego de que desviara un remate de Doué en el área, a los 35'.

En el final del primer tiempo, el travesaño fue "amigo" de Marruecos, ya que un tiro de Digne dio directamente en el horizontal.

En el complemento, Francia continuó con la búsqueda del primer tanto el que encontró a los 60 minutos, tras un golazo obra de Mbappé.

Seis minutos después, Dembélé encaró a la defensa de los africanos y desde la medialuna del área sacó un derechazo que venció a Bounou.

Finalmente, Francia derrotó por 2-0 a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial, donde se enfrentarán al ganador de la serie entre España y Bélgica.

(Imagen: FIFA)

PURANOTICIA