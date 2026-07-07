Fiscalía de París investiga insultos racistas contra Kylian Mbappé tras triunfo de Francia sobre Paraguay

La Fiscalía de París abrió una investigación por presuntos delitos de insultos públicos e incitación al odio o la violencia, luego de las declaraciones racistas emitidas en redes sociales por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero francés Kylian Mbappé, tras el partido de octavos de final del Mundial entre ambas selecciones.

Según informaron fuentes de la Fiscalía de París a Europa Press, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), después de los comentarios realizados por la parlamentaria tras la victoria de Francia sobre Paraguay, encuentro que se definió con un penal convertido por Mbappé.

Las mismas fuentes precisaron que la pesquisa fue abierta "de inmediato" por "insultos públicos, agravados por el hecho de que se profirieron por razón de origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta" y por "incitación pública al odio o a la violencia, agravada por el hecho de que se profiera por razón del origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta".

Asimismo, explicaron que estos delitos contemplan penas de hasta un año de cárcel y multas de 45.000 euros. Además, detallaron que "la oficina central para la lucha contra el odio online ha establecido un sistema de vigilancia para detectar comentarios racistas que puedan publicarse en línea durante la Copa del Mundo, con el fin de poder iniciar investigaciones lo antes posible si fuera necesario".

La apertura de la investigación se conoció horas después de que el Gobierno de Paraguay condenara públicamente las declaraciones de Amarilla, las que también provocaron la respuesta de Mbappé y el respaldo del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Tras la derrota paraguaya, Amarilla escribió en redes sociales que el delantero francés "es un bruto que ni siquiera aprendió a escribir" y que "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos". Además, agregó: "Lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés".

El futbolista respondió calificando a la senadora como "una mujer despreciable" e "indigna de su cargo".

"No representas a Paraguay. Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", manifestó Mbappé.

En las últimas horas, Celeste Amarilla publicó una carta en sus redes sociales, en la que explicó que escribió el mensaje con "la sangre hirviendo" y expresó arrepentimiento por parte de sus palabras.

"Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina", afirmó, agregando que "entiende" que Mbappé se haya "molestado" por unas expresiones que calificó como "humillantes".

Sin embargo, también cuestionó la respuesta del delantero francés.

"Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conoces, no tienes idea de quién soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", señaló, exigiendo además que Mbappé se disculpe por sus declaraciones y advirtiendo que incluso podría "iniciar acciones legales por violencia de género".

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