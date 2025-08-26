Fiscal asegura no existe denuncia de abuso de hinchas de la U a trabajadora de Independiente

Casi una semana ha transcurrido desde los horribles actos de violencia que ocurrieron en el estadio Libertadores de América, cuando tras una serie de incidentes en las tribunas, un importante grupo de hinchas de Independiente agredió cobardemente a fanáticos de Universidad de Chile que aun no habían salido del recinto.

En conversación con TyC Sports, el fiscal a cargo del caso, Mariano Zitto, entregó algunos detalles de la causa penal, manifestando su molestia por el comunicado emitido por el Rojo sobre la identificación de 25 de los culpables de la brutal golpiza.

"En realidad, el club fue apresurado al comunicar esa situación. Nosotros no recibimos del club los datos de los hinchas expulsados o qué vinculación tendrían. En lo demás, las autoridades policiales, en función de eso que se informó, trabajaron en esa individualizaciones", puntualizó.

Asimismo, planteó que "en el contexto de las agresiones que se vieron en todo el mundo, se puede ver que no fue el mero ataque de golpear a alguien, querer lesionar e irse. Fueron golpes reiterados, personas que quedaron en estado de inconciencia, eso se valora a la hora de pedir ese tipo de solicitudes".

Por otra parte, el persecutor fue consultado sobre una denuncia que se viralizó en redes sociales, la cual apuntaba que algunos aficionados del cuadro universitario habrían abusado de unas empleadas del club, lo cual descartó tajantemente.

"Yo formé una causa por separado por esos trascendido por redes sociales y medios de comunicación. No tengo a ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso", puntualizó.

Por último, Zitto agregó que "por eso le estoy pidiendo a Independiente que individualice a esta persona, hoy le hice saber eso al presidente de Independiente. El club no tiene conocimiento de esto. Tampoco hay denuncia en ninguna comisaria de la zona".

