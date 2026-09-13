Finiquito de César Bravo retrasa la llegada de Mario Salas a Cobreloa

Todo parecía listo y dispuesto para que Mario Salas asumiera la banca de Cobreloa, sin embargo, un detalle administrativo frenaría la llegada del "Comandante" al actual sublíder de la Liga de Ascenso.

De acuerdo con el periodista Pedro Marín Navarro, el experimentado entrenador no podría firmar por el cuadro nortino hasta que no se finiquite a su antecesor, César Bravo.

En esa misma línea, el comunicador afirmó en su cuenta de X que la práctica de este lunes estaría a cargo de uno de los técnicos de las series menores, hasta que el ex DT de la Selección chilena sub 20 pueda ser oficializado.

Cabe recordar que Salas se encontraba sin equipo desde mediados del año pasado, cuando fue cesado de su cargo en Deportes Temuco a raíz de una serie de malos resultados.

Consignar también que pese a marchar segundos en el certamen, los calameños decidieron desprenderse de su estratego por una serie de traspiés que le impidieron sostener el liderato y permitieron la arremetida de Santiago Wanderers.

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