Final imperdible: Coquimbo Unido vs Universidad Católica por la Supercopa 2026

La Supercopa 2026 vivirá este domingo su definición cuando Coquimbo Unido y Universidad Católica se enfrenten por el título en el estadio Sausalito de Viña del Mar, en un partido programado para las 19:00 horas.

El encuentro marca además un hito, ya que esta edición debutó con un nuevo formato, dejando atrás el tradicional duelo único entre el campeón de Copa Chile y el campeón de liga. Desde este año, el certamen amplió la participación al incluir también a los subcampeones de ambos torneos, disputándose dos semifinales antes de la final.

En el camino a la definición, Universidad Católica, subcampeón del torneo de liga, selló su clasificación tras imponerse por 4-2 a Huachipato, monarca de la Copa Chile. En tanto, Coquimbo Unido, campeón del torneo, avanzó luego de derrotar 3-2 a Limache, subcampeón copero.

Para esta jornada, el elenco pirata, dirigido por Hernán Caputto, anunció una formación con Diego Sánchez en portería; una línea defensiva compuesta por Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández y Juan Cornejo; un mediocampo con Sebastián Galani, Alejandro Camargo y Diego Plaza; y un ataque liderado por Nicolás Johansen, Luis Riveros y Benjamín Chandia.

Por su parte, la UC, bajo el mando de Daniel Garnero, alineará a Vicente Bernedo; en defensa a Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena (con alternativa de Cristian Cuevas); en el mediocampo a Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino; y en ofensiva a Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes, en busca de levantar el primer trofeo grande de la temporada.

