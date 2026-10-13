Final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins nuevamente fue postergada

Parecía que la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins por fin se llevaría a cabo tras ser reprogramada para disputarse este viernes 16 de octubre en el Claro Arena. Sin embargo, la definición entre "piratas" y celestes sería nuevamente postergada.

Es que el viernes pasado, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, avisó sobre las dificultades para albergar el cotejo en el recinto de San Carlos de Apoquindo debido a aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, por lo que el Santa Laura surgió como alternativa.

Sin embargo, según dieron a conocer este martes radio ADN y Cooperativa, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana no autorizó el reducto de Plaza Chacabuco.

La negativa pasaría por motivos de seguridad y falta de contingente policial para un partido de alta convocatoria, considerando los conciertos de BTS en el Estadio Nacional y las actividades vinculadas a la conmemoración del 18 de octubre (estallido social).

A pesar de que la final de la Copa de la Liga continúa apareciendo para este viernes en el Claro Arena en el sitio de la ANFP, el organismo de Quilín buscaría una nueva sede.

Consignar que la definición entre Coquimbo Unido y O'Higgins ya sufrió un cambio de fecha, debido a que originalmente estaba pactada para el mes de julio en el Elías Figueroa de Valparaíso, pero se cambió de fecha por el sistema frontal que afectó al país.

PURANOTICIA