Final de la Copa Chile 2025 se disputaría en El Teniente de Rancagua

No estaba en los cálculos de nadie, pero Huachipato y Deportes Limache disputarán en noviembre la gran final de la Copa Chile 2025, que por última vez entregará un cupo directo para la Copa Libertadores.

La definición entre acereros y "tomateros" se jugará a partido único en un recinto neutral y parecía que el Estadio Nacional podría ser por segundo año consecutivo el escenario para la final tras albergar en 2024 el cotejo entre Universidad de Chile y Ñublense. Sin embargo, la idea de la ANFP no sería esa.

Es que desde radio ADN dieron a conocer que el reducto de Ñuñoa y el Ester Roa Rebolledo de Concepción quedaron descartados, y que ante la crisis económica que vive el organismo de Quilín se buscará una capacidad menor de público y de fácil acceso para los hinchas.

"Todo apunta a que esta definición se juegue en Rancagua", aseguraron desde el citado medio, en referencia al estadio El Teniente, que ya recibió la definición de este trofeo en 2022, cuando Magallanes venció por penales a Unión Española.

En cuanto a la fecha, el plan de la ANFP sería que la definición sea en la próxima fecha FIFA de noviembre, entre el 10 y 18 del próximo mes.

