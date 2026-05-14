Final de infarto en Portugal: Tomás Barrios desperdicia un match point y se despide de Oeiras

El Challenger de Oeiras IV se quedó sin chilenos y de manera muy dolorosa. Es que Tomás Barrios (134° del ranking ATP) sufrió una remontada y quedó eliminado en los cuartos de final de certamen en Portugal. Antes, un Cristian Garín (104°) que defendía el título se había despedido en el debut.

El chillanejo cayó este jueves frente al estadounidense Emilio Nava (108°), segundo cabeza de serie, por parciales de 2-6, 6-4 y 7-6 (9) tras de un partido donde no supo mantener la ventaja que tenía en el tercer set (estuvo 3-0 arriba con quiebre a favor) y después dejó escapar un match point en el tiebreak con su servicio.

En el primer set, el nacional jugó a un alto nivel y comenzó quebrando de entrada en el segundo game. Y pese a ceder su envío en el siguiente, volvió a romper el saque de su rival en el sexto y octavo juego para desnivelar.

En el segundo episodio, el norteamericano subió su rendimiento y quebró en el tercer y sexto game, mientras que el criollo solamente en el octavo.

El tercer y último capítulo comenzó favorable para "Tomi", porque con una ruptura en el segundo game se puso 3-0 arriba. Sin embargo, entregó su envío en el quinto y después los dos estuvieron firmes con sus turnos hasta definir todo en un tiebreak. El desempate fue de infarto, porque el chillanejo se recuperó de un 6-3 adverso y llegó a salvar seis puntos de partido. Incluso, tuvo un match point a favor sacando 8-7, pero lo desperdició y finalmente se inclinó por 11-9.

De esta manera, Barrios dijo adiós al Challenger de Oeiras IV en cuartos de final y ahora tendrá que enfocarse en la qualy de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, cuya fase clasificatoria arrancará este lunes 18 de mayo.

PURANOTICIA