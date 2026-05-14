Final de infarto en Portugal: Tomás Barrios desperdicia un match point y se despide de Oeiras

El nacional cayó en cuartos de final tras sufrir una remontada del estadounidense Emilio Nava, dejando al certamen sin chilenos. Barrios ahora se enfocará en la fase clasificatoria de Roland Garros que arranca este lunes.
El Challenger de Oeiras IV se quedó sin chilenos y de manera muy dolorosa. Es que Tomás Barrios (134° del ranking ATP) sufrió una remontada y quedó eliminado en los cuartos de final de certamen en Portugal. Antes, un Cristian Garín (104°) que defendía el título se había despedido en el debut.
El chillanejo cayó este jueves frente al estadounidense Emilio Nava (108°), segundo cabeza de serie, por parciales de 2-6, 6-4 y 7-6 (9) tras de un partido donde no supo mantener la ventaja que tenía en el tercer set (estuvo 3-0 arriba con quiebre a favor) y después dejó escapar un match point en el tiebreak con su servicio.
En el primer set, el nacional jugó a un alto nivel y comenzó quebrando de entrada en el segundo game. Y pese a ceder su envío en el siguiente, volvió a romper el saque de su rival en el sexto y octavo juego para desnivelar.
En el segundo episodio, el norteamericano subió su rendimiento y quebró en el tercer y sexto game, mientras que el criollo solamente en el octavo.
El tercer y último capítulo comenzó favorable para "Tomi", porque con una ruptura en el segundo game se puso 3-0 arriba. Sin embargo, entregó su envío en el quinto y después los dos estuvieron firmes con sus turnos hasta definir todo en un tiebreak. El desempate fue de infarto, porque el chillanejo se recuperó de un 6-3 adverso y llegó a salvar seis puntos de partido. Incluso, tuvo un match point a favor sacando 8-7, pero lo desperdició y finalmente se inclinó por 11-9.
De esta manera, Barrios dijo adiós al Challenger de Oeiras IV en cuartos de final y ahora tendrá que enfocarse en la qualy de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, cuya fase clasificatoria arrancará este lunes 18 de mayo.
PURANOTICIA