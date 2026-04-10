Fin de una era en Universidad Católica: Juan Tagle deja la presidencia de Cruzados tras 10 años

A través de una carta dirigida a los hinchas, el abogado anunció que no repostulará al directorio en la próxima junta de accionistas del 20 de abril.
Tras una década liderando los destinos de Cruzados, se confirmó el cierre de un importante ciclo en Universidad Católica. Juan Tagle comunicó oficialmente que dará un paso al costado y abandonará la presidencia.
La determinación fue dada a conocer este viernes a través de una misiva escrita por el propio timonel de la concesionaria que administra al conjunto precordillerano. En el documento, orientado específicamente a los hinchas del elenco estudiantil, el dirigente detalló los motivos de su salida.
A través del texto, el mandamás expresó que "con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo".
Complementando lo anterior, el abogado precisó los plazos y su trayectoria en la concesionaria, indicando: "De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser presidente de Cruzados y miembro de su directorio".
Junto con confirmar su partida, el directivo aprovechó la instancia para dedicar unas palabras a las personas que asumirán las riendas en el nuevo directorio de Cruzados. "Les deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo", manifestó.
Para finalizar su declaración, Tagle concluyó con un tono emotivo: "Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido. ¡Gracias a la vida por ser cruzado!".
PURANOTICIA