Fin de una era en la UC: José María Buljubasich deja la gerencia deportiva después de 16 años

Una verdadera bomba sacudió este martes a Universidad Católica, luego de que el club anunciara la salida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva tras 16 años en el cargo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el conjunto cruzado informó que la decisión fue adoptada por el Directorio y puso fin a uno de los ciclos más extensos dentro de la institución.

"Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del Plantel de Honor de la UC, etapa en la que se tituló campeón en el año 2005 y logró el récord de imbatibilidad aún vigente en el fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco".

En el comunicado, el club también destacó la trayectoria de Buljubasich tanto como jugador como en su posterior labor dirigencial al frente del área deportiva.

"Como gerente deportivo de los Cruzados, Tati asumió en el año 2010 y durante su gestión el club logró 7 Títulos Nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile. Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales", añadió en la misiva.

Finalmente, Universidad Católica informó que entregará mayores antecedentes sobre la decisión durante esta jornada.

"Mayores detalles de esta decisión serán informados hoy (martes), a los medios de comunicación, a las 12:15 horas, en la Sala de Prensa del Claro Arena".

La salida de Buljubasich se produce en medio de un complejo momento para Universidad Católica, marcado por la crisis que atraviesa el club y las críticas de los hinchas hacia la gestión deportiva.

Uno de los principales focos de cuestionamiento se registró durante el reciente mercado de fichajes, período en el que la UC solamente incorporó a un refuerzo, situación que generó molestia entre los seguidores del conjunto de la franja.

PURANOTICIA