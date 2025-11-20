Figura de Wanderers y empate ante Cobreloa: "Sensaciones amargas, los sometimos"

Santiago Wanderers resignó un empate 2 frente a Cobreloa en Valparaíso, por la ida de los cuartos de final de la liguilla de Ascenso de la Primera B, por lo que la llave se resolverá el domingo en Calama.

Ethan Espinoza, una de las figuras del cuadro caturro y autor de la apertura del marcador, lamentó la igualdad y el hecho de no lograr sacar ventaja ante los loínos.

"Sensaciones amargas, salimos a buscarlo, los sometimos. Nos pusimos adelante en el marcador y no supimos mantenerlo. Pero hay que seguir y tratar de ir a ganar a Calama", expresó en conversación con TNT Sports.

"Jugar allá es muy difícil, lo vimos al jugar hace tres partidos. Pero estamos preparados para dar vuelta la página. Quedan pocos días para el domingo", añadió.

Eso sí, manifestó su gratitud con los fanáticos del elenco porteño: "Siempre darles las gracias a los hinchas. Fue una noche muy bonita, con muy buen público y buen ambiente. No pudimos sacarlo adelante, pero haremos todo lo posible por ganar el domingo".

Consignar que la revancha entre Cobreloa y Santiago Wanderers está programada para las 18:00 horas de este domingo en el estadio Zorros del Desierto.

PURANOTICIA