Figura de México avisa a Chile en la previa del partido por el Mundial Sub-20: "No le tenemos miedo a nadie"

Pese a caer frente a Egipto por el último partido del Grupo A, la Selección chilena Sub-20 logró clasificar a los octavos de final del Mundial que se disputa en nuestro país gracias al fair play y ahora enfrentará en ronda de 16 mejores a México.

Y en la antesala al partido, que se disputará este martes en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Obed Vargas, volante y figura del combinado azteca manifestó su confianza de poder eliminar a la Roja. Es que el mediocampista resaltó que hace unas semanas le ganó la final de la Leagues Cup a Lionel Messi, representando al Seattle Sounders.

"Fue un momento muy especial en mi carrera. No sé cuánta gente le ha ganado una final a Messi, pero feliz por el grupo, el equipo que hizo un gran trabajo", sostuvo el futbolista mexicano.

"No le tenemos miedo a nadie, no nos importa cuál sea el nombre de la selección de enfrente. Creo que tenemos una gran generación, pero como lo hemos platicado, no nada más con los nombres o la experiencia vamos a ganar los partidos, tenemos que ir y mostrar cada día y en cada partido y en cada entrenamiento", añadió.

Por último, agregó: "Creo que aparte de la gran calidad que tenemos la gran fortaleza de este grupo es la mentalidad, lo que he aprendido durante mi carrera, es que si no tienes esa mentalidad ganadora y competitiva, es muy difícil llegar lejos, y creo que este grupo lo tiene".

