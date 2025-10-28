Figura de Limache: "Colo-Colo es igual a todos los partidos, es un equipo más"

Deportes Limache ya es toda una "bestia negra" para Colo-Colo en esta temporada 2025. El cuadro "tomatero" le sacó un agónico empate a 2 al Cacique en el Estadio Nacional, y después de ir perdiendo por 2-0, por lo que extendió su invicto ante los albos.

De paso, el elenco limachino sumó un valioso punto ante el elenco de Macul en su lucha por evitar el descenso a la Primera B.

Agustín Arce, una de las figuras del club, y quien llegó a préstamo desde Universidad de Chile, se refirió a la igualdad frente al Cacique.

"(Colo-Colo) es igual a todos los partidos, es un equipo más y esperábamos ganarlo. Lamentablemente no se dio y vamos a seguir trabajando para lo que queda de torneo", expresó a Bolavip Chile.

Sobre un posible regreso a la U a futuro, sostuvo: "Limache me abrió las puertas para jugar, sumar minutos, estoy contento por eso".

"Espero que (la U) gane, les deseo lo mejor, mucho éxito a todos, espero con ansias que ganen, pasen a la final y que salgan campeones (de Copa Sudamericana)", sentenció.

PURANOTICIA