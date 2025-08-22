Figura de Independiente por violentos disturbios en el duelo ante la U: "Lo deportivo pasa a segundo plano"

"Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos".

Con esas palabras Néstor Grindetti, presidente de Independiente de Avellaneda, volvió a sembrar polémica en su llegada a Asunción, Paraguay, para visitar a representantes de la Conmebol y exigir la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Es que el timonel del Rojo insistió en quitar responsabilidad a su club y culpar a Universidad de Chile por los graves incidentes en el estadio Libertadores de América que obligaron a cancelar el partido del miércoles.

Sin embargo, una figura del plantel trasandino como es Kevin Lomónaco se desmarcó del presidente con un categórico mensaje.

"Qué triste todo lo sucedido. La pasión y el fanatismo no tienen ninguna relación con la violencia. Esto no es fútbol", comenzó diciendo.

"En estos casos, lo deportivo pasa a segundo plano, lo primero es la salud de los hinchas", añadió Lomónaco sobre la barbarie ocurrida.

