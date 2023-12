Figura de Cobresal reveló que casi se retira del fútbol por su ex DT en la U. de Conce

Cobresal se encuentra a un paso de conquistar el segundo título de Primera División en su historia. Si es que el cuadro minero derrota el viernes a Unión Española, gritará campeón sin importar lo que pase en simultáneo con su escolta Huachipato.

Una de las figuras en la gran temporada del conjunto nortino ha sido el lateral Guillermo Pacheco, quien confesó que casi se retira del fútbol por culpa del entrenador uruguayo Eduardo Acevedo, quien lo dirigió el 2020 en Universidad de Concepción.

"No eran compatibles mis ideas de juego, como jugador chileno, con las del entrenador uruguayo Eduardo Acevedo, en la U. de Conce. No teníamos el mismo pensamiento futbolístico. Luego no hubo relación entrenador-jugador. Tomé la decisión de dejar el club. Fue en el tiempo de la pandemia y tenía a mi familia lejos. En Conce casi siempre estuve solo", expresó en conversación con LUN.

"Mi señora estudiaba fonoaudiología, entonces pensé en irme, sanarme de la cabeza, porque igual fue complicado en pandemia. Estuve fuera del fútbol como siete meses, en 2020. Me fui donde mi familia en Quilpué. Luego partí a Temuco, gracias a Hugo Droguett, que era el entrenador. Mi esposa y mi hijo tenían más ganas de que yo volviera jugar que yo mismo. Gracias a ellos volví al fútbol y no me arrepiento, porque claramente el año en Temuco y los dos en Cobresal han sido años maravillosos", añadió.

Además, agregó que "cuando uno venía a jugar lo único que querías era que se terminara el partido para irte a tu casa. Al llegar, el hotel, todo era muy complicado. Nos decían que no teníamos que tomar agua de la llave porque venía con mucho mineral y aparte era mala. Era complicado venir acá, se pasaba mal. Ahora viviendo dos años con mi esposa uno ve que es solitario, pero que encuentras mucha tranquilidad".

Por último, Pacheco sentenció que "lo único que tienes que hacer es entrenar y descansar. El tema de la familia juega un rol importante, porque además la tranquilidad de El Salvador es impagable. No hay asaltos ni portonazos. Esa tranquilidad me llevó a tomar la decisión de renovar un año más. Ahora estamos viviendo momentos súper importantes".

