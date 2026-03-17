FIFA se opone a que Irán quiera cambiar la sede de sus partidos del Mundial de EE.UU. a México

La incertidumbre por la participación de Irán en el Mundial 2026 sigue aumentando, luego de que la Federación de Fútbol iraní dijera que su selección quiere cambiar la sede de sus partidos de EE.UU. a México, algo a lo que se opone la FIFA.

El presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, aseguró que se estaban llevando a cabo negociaciones para cambiar sus partidos de la fase de grupos, con el fin de garantizar la seguridad de sus jugadores.

Esto debido a la guerra de Irán iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel al país de Medio Oriente.

Sin embargo, este martes la FIFA declaró en un comunicado que esperaba que el calendario de partidos se mantenga como está.

"La FIFA mantiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación de Fútbol de Irán, para discutir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado", señala la nota.

Estados Unidos es coanfitrión del Mundial, que se celebra entre el 11 de junio y el 19 de julio, junto con Canadá y México.

Irán tiene previsto enfrentarse en Los Ángeles a Nueva Zelanda el 16 de junio y a Bélgica el 21 de junio, y a Egipto en Seattle el 27 de junio.