FIFA impone condiciones para separar la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile en medio de una tensa reunión

Una nueva bomba habría estallado en el fútbol chileno tras la visita de la FIFA para revisar la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh). La reunión habría terminado en medio de una fuerte controversia, abriendo un nuevo escenario en la dirigencia del balompié nacional.

Según dio a conocer radio ADN, el último encuentro habría finalizado con un "escándalo", situación que podría cambiar por completo el panorama dirigencial del fútbol chileno.

"Los miembros de la máxima autoridad en el fútbol exigieron condiciones para la separación de las instituciones y esto no gustó en uno de los candidatos a las elecciones de noviembre en Quilín", publicó el citado medio.

Además, la emisora añadió que los representantes de la FIFA determinaron que el ganador de las elecciones del próximo 19 de noviembre, entre Jorge Uauy y Jorge Yunge, "solo asumirá la presidencia de la Liga Chilena, mientras que para definir el directorio de la FFCh se deberá convocar a una nueva elección".

Asimismo, agregó que esta decisión implicaría que "Pablo Milad siga siendo la máxima autoridad de la Federación de Fútbol de Chile de manera transitoria hasta el 28 de febrero de 2027, con la misión de liderar el proceso de separación de la ANFP".

La determinación no habría sido bien recibida por Uauy y habría desencadenado el conflicto durante la reunión. "Fue el primero en reprochar, y con mayor énfasis, las imposiciones de la FIFA. Además, dejó en claro su rechazo a que Pablo Milad siga al mando de la FFCh hasta febrero, aunque sea de manera provisional. Ante esto, los enviados internacionales respondieron de manera tajante y le hicieron saber que lo expuesto no era una opción, sino que era lo que sucedería, aunque no estuviera de acuerdo", sostuvo ADN.

En medio de este intercambio, Cecilia Pérez, presidenta de la U y actual consejera de la Federación, también habría encarado a Uauy: "Le enrostró lo desesperado que se veía por asumir la presidencia de la FFCh".

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