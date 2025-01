Fichaje europeo de Unión Española: "Es un club histórico en Chile y es una liga vistosa"

Unión Española dio una sorpresa en este mercado de pases del fútbol chileno con el fichaje de Cris Montes, volante español proveniente del Eldense de la Segunda División de ese país.

El mediocampista, quien ya trabaja con el conjunto de colonia, entregó sus primeras declaraciones y las razones que lo llevaron para venir al balompié nacional.

"Muy contento y feliz. Ya tenía ganas de llegar. Ha sido un viaje largo, pero ya estoy aquí y las sensaciones son muy buenas. El clima me está gustando, el ambiente del grupo también. Me han recibido muy bien, me parece un grupo muy familiar, unido y eso es importante en una competición", expresó el futbolista.

"En el mercado de fichajes mi ilusión era salir fuera de España, soy un chico que le gusta vivir aventuras y cuando llegó la oferta de Unión, no lo dudé, me voy seguro. Es un club histórico en Chile y es una liga vistosa", añadió.

Sobre sus virtudes y lo que puede aportar al club, sostuvo que "soy un chico habilidoso con el balón, con mucha calidad. Intento siempre dar buenos pases, filtrar pases, encarar, tirar a puerta… un mediapunta".

En cuanto a sus objetivos con Unión, comentó que "los que tenga el equipo, que imagino será pelear por lo más alto de la liga y conseguir muchos éxitos juntos. Es importante tener ambición en el fútbol y estos chicos la tienen".

Por último, Montes reveló su impacto por llegar al fútbol chileno, diciendo que "fue una locura, me llegaron mensajes de todos los sitios. Algunos buenos, otros que me hablan del club y la ciudad. Estoy contento de llegar y ver qué pasa".

