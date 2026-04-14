Fernando Zuqui descarta favoritismo arbitral hacia la UC: "Yo no estoy de acuerdo"

Luego de protagonizar un intenso encuentro lleno de anotaciones, Universidad Católica superó a Audax Italiano en el estadio de La Florida. El compromiso no solo destacó por la guerra de goles, sino también por las dos tarjetas rojas que recibieron los jugadores del elenco audino.

Esta situación se suma a una tendencia que ha despertado suspicacias en el medio local durante el desarrollo del Campeonato Nacional. La constante cantidad de rivales expulsados al enfrentar al equipo de la franja ha instalado el ruido sobre un supuesto favoritismo referil a favor de los precordilleranos.

Frente a estos rumores, el volante Fernando Zuqui decidió alzar la voz durante una conversación concedida a radio ADN. Al ser consultado sobre este presunto beneficio, el jugador respondió de manera categórica: "Yo no estoy de acuerdo".

Para profundizar en su análisis respecto a las determinaciones de los colegiados, el mediocampista añadió: "Las situaciones en las que le han expulsado jugadores al rival, a mi entender, han sido de buena forma. Tampoco me gusta hilar muy fino en cuanto a las decisiones de los árbitros, porque es algo que no me corresponde".

Cambiando de foco hacia lo que fue la reciente victoria frente a los itálicos, el futbolista valoró lo conseguido como visitantes. "Nos fuimos contentos, porque conseguimos una victoria en una cancha difícil contra un rival que te propone y que tiene buenos jugadores", sostuvo sobre el duelo.

Finalmente, el centrocampista hizo hincapié en los desafíos que le restan a la institución, advirtiendo que no pueden relajarse. "Sabemos que tenemos que mejorar bastante para todo lo que viene, porque se vienen partidos definitivos en los que necesitamos estar mejor y más concentrados para poder conseguir los resultados", concluyó.

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