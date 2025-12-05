Fernando Zampedri tras renovar por una temporada más en la UC: "No quedan dudas que este es el equipo de mis amores"

Un día lleno de felicidad vivió Fernando Zampedri, capitán y goleador histórico de Universidad Católica, quien llegó a acuerdo con la dirigencia y extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2026.

Pero las alegrías no terminaron ahí, ya que durante este misma viernes el elenco "cruzado" reveló una placa conmemorativa en nombre del delantero argentino-chileno por haber convertido el primer tanto en el Claro Arena.

"Es la primera vez que estoy viviendo este momento tan especial en un club, tener una placa con mi nombre, es muchísimo. Lo voy a llevar en el corazón para siempre. No quedan dudas que este es el equipo de mis amores. Este es un sueño cumplido para mí", aseguró el "Toro".

Con respecto al gol que anotó en el remozado recinto precordillerano, admitió que "lo soñaba desde que cerraron el estadio, no era una necesidad mía, era algo que lo quería, lo sentía cercano, con el paso de tiempo me lo hizo saber también, me decían que hiciera el primer gol, que era el indicado y todo eso, me entro todo eso, mucha fuerza y me lo propuse, pero a la hora de hacerlo es difícil".

El ariete de 37 años agregó que "es un recuerdo maravilloso, el primer recuerdo que tengo hoy acá es la placa que me dieron hoy, siento la piel de gallina y estoy muy nervioso, lo siento mucho, me late muy fuerte el corazón, porque no es normal que pase. Que tengan ese cariño hacia mí es increíble".

Por otra parte, el nacido en Chajarí valoró la renovación de su vínculo. "Estoy contento por llegar a un acuerdo con el club nuevamente, es muy fácil de negociar con este directorio. Felicitar al club también por hacer el esfuerzo por Branco (Ampuero), por Gary (Medel), por muchos más de mis compañeros también que están en la misma que nosotros", puntualizó.

PURANOTICIA