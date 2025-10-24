Fernando Zampedri resalta la localía en el Claro Arena para el Clásico Universitario: "Va a ser una linda fiesta"

El capitán y goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri, hizo un llamado a hacerse fuertes como dueños de casa este domingo en el estadio Claro Arena, recinto que albergara su primer clásico cuando reciban a Universidad de Chile por la fecha 25 de la Liga de Primera.

"La motivación de nosotros hoy es jugar el clásico, son los partidos más lindos y más esperados. Lo tenemos de local, en nuestro nuevo estadio y hay una motivación muy grande. Después si ellos jugaron ayer o no, nosotros no nos fijamos en eso. Nos fijamos en nosotros y en tratar de ganar el partido", indicó de entrada el delantero.

En la misma línea, el "Toro" aseguró que "lo grupal es lo más importante, necesitamos estar enfocados al 100%. Lo personal lo dejo un poco de lado y hay que tirar para adelante como grupo para conseguir objetivos, en este club tan grande. Ojalá los detalles el domingo no se nos escapen y podamos conseguir los tres puntos".

Asimismo, el atacante nacionalizado chileno remarcó que "es muy importante la localía para nosotros, en nuestro estadio, con nuestra gente. Creo que el domingo va a ser una linda fiesta y eso motiva mucho. Te da más seguridad estar en este lugar. La U también lo ha sufrido jugando en otras canchas y saben que es así".

Con respecto a la disputa con el conjunto azul por el subliderato del certamen, el ariete reconoció que el triunfo "nos deja un pasito más cerca del objetivo, que es llegar a una competencia internacional. Ahora eso sí, no va a definir el Chile 2 si ganamos a la U el domingo. Hay que seguir luchando y esta será una batalla larga, que seguramente se definirá en las últimas fechas".

