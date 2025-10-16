Fernando Zampedri quiere extender su legado con la UC: "Ojalá me pueda retirar acá"

Fernando Zampedri, capitán y goleador histórico de Universidad Católica, salió al paso de los rumores que han surgido en torno a su futuro en el club, toda vez que su actual vínculo con el cuadro precordillerano expira a final de año.

En conversación con el podcast del medio digital Minuto 90, el delantero nacionalizado chileno aclaró de entrada que "hoy mi contrato es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar".

En ese sentido, el "Toro" manifestó que su mayor deseo es colgar las botas en el conjunto cruzado. "Ojalá que sí. Ojalá que me pueda retirar acá. que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso", puntualizó.

Sobre las chances que ha tenido para emigrar desde el elenco estudiantil, reveló que "en cada mercado he tenido varias propuestas para irme y siempre la hemos rechazado por el cariño que nosotros tenemos acá, y eso no lo vamos a conseguir en ningún lado. Eso es difícil de conseguir".

Asimismo, planteó que "eso no se genera con plata, lo genera uno mismo con la gente, con el día a día, con el trabajo, con el esfuerzo, y acá lo conseguimos de una forma increíble. Perder eso era un montón".

Por otra parte, el atacante recordó su debut con la Selección chilena en marzo pasado. "Es una de las cosas más lindas que me pasaron en el fútbol, vestir la camiseta de un país y defender un país. Se me pone la piel de gallina, fue tremendo", apuntó.

El ariete de 37 años remarcó que "fue en un momento complicado, pero tocó en ese momento nomás. En las más fáciles todos vamos, pero en las más difíciles hay que estar. Me dieron la oportunidad, estaba convencido de que iba a hacer un gol y que podíamos ganar, pero no se dio".

Por último, Zampedri le envió un potente mensaje a la Roja. "Hasta el día que me retire, estaré disponible para jugar en la Selección", sentenció.

