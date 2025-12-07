Fernando Zampedri podría convertirse hoy en hexagoleador del fútbol chileno

La Liga de Primera División entra en su jornada final y, aunque gran parte de las definiciones ya están resueltas, aún queda una historia que podría marcar un antes y un después en el fútbol chileno. Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, está a 90 minutos de alcanzar un registro histórico a nivel nacional e incluso mundial.

Con 16 goles, el atacante argentino nacionalizado chileno finalizó su participación como líder de la tabla de artilleros. Para consagrarse definitivamente, solo debe esperar que Leonardo Valencia (Audax Italiano, 14 goles) o Diego Coelho (Cobresal, 12 goles) no lo superen en los duelos que ambos disputarán esta tarde ante Colo Colo y Ñublense, respectivamente.

Si Zampedri mantiene la cima, alcanzará un inédito hexagoleo, es decir, ser goleador del torneo chileno en seis temporadas consecutivas, una marca que no registra precedentes en el país. En la historia del fútbol chileno sólo Esteban Paredes ha logrado ser máximo anotador seis veces, pero nunca de manera seguida y con distintas camisetas.

La posibilidad convierte a Zampedri en candidato a ingresar a una lista muy exclusiva de futbolistas a nivel mundial que han dominado las tablas de goleo por seis temporadas seguidas. Un hito reservado para muy pocos y que podría consolidar su nombre como uno de los grandes artilleros en la historia del balompié sudamericano.

La tarde de este domingo, el goleador cruzado espera desde fuera de la cancha para saber si escribirá una página dorada que lo acerque aún más al olimpo de los goleadores.

