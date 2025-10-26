Fernando Zampedri fue designado vocal de mesa para próxima elección presidencial

El “Toro” deberá presentarse ese día en el Liceo Bicentenario Santa María, de Las Condes, comuna donde está inscrito para votar.
Fernando Zampedri tendrá este domingo la importante misión de comandar una vez más en ataque de la UC ante la U en el clásico que se jugará en el Claro Arena. Pero en algunas semanas más tendrá otra obligación y alejada de las canchas.
Y es que el multigoleador cruzado, en su calidad de ciudadano chileno, fue designado por el Servicio Electoral (Servel) como vocal de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán el 15 y 16 de noviembre.

Si no lo hiciera, Zampedri podría enfrentar multas entre dos y ocho UTM (aproximadamente $137.000 a $549.000). Toda ausencia requiere una justificación válida ante la Junta Electoral dentro de los tres días posteriores a la notificación.
En todo caso, el jugador no podría justificarse por razones de trabajo o estar fuera de Santiago puesto que ese fin de semana no habrá actividad en el fútbol chileno.
