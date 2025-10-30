Fernando Ortiz y la molestia de Esteban Pavez por no ser citado: "Tiene todo el derecho de manifestarse"

Colo-Colo se alista para visitar este sábado a Ñublense en Chillán, por la 26ª fecha de la Liga de Primera, donde buscará seguir luchando por intentar clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Este jueves, el técnico del "Cacique", Fernando Ortiz, habló en conferencia de prensa y se refirió a diversos temas, como la situación de Esteban Pavez, el problema de Cobresal que puede beneficiarlos con el torneo internacional, además de los objetivos del equipo.

Sobre el enojo del mediocampista, quien perdió la titularidad con la llegada del trasandino y fue borrado de las convocatorias en los últimos dos partidos frente a Coquimbo Unido y Deportes Limache.

El "Huesi" declaró que está “muy caliente” por ni siquiera ir al banco de suplentes, pese a que según él, es de los que mejor entrena en la semana.

Al respecto, el estratego argentino sostuvo: "El jugador particularmente tiene estado de emociones y la comparto, pero tengo que hacerle saber ciertas situaciones. Los que no juegan van a estar calientes".

Remarcó que “en el caso de Esteban, la razón por la cual decidí, se la comenté. El resto después queda dentro de la intimidad o el seno que uno trata de cuidar. En esa situación yo estoy tranquilo. Tiene todo el derecho de manifestarse, de decir lo que piensa, pero esas tres emociones al jugador siempre va a existir”.

En cuanto a la posibilidad salir del cuadro albo si no clasifica a una copa internacional, comentó: "Lo dijo muy claro el presidente, hay requisitos muy claros cuando yo me acerqué. Eso no quiere decir que tengo la posibilidad de salir o quedarme, pero son objetivos que trazamos. Yo estoy tranquilo y confiado que conseguiremos los objetivos".

"Lo dije en la conferencia, donde la frustración es grande porque se nos escapan puntos que casi dábamos por hechos, pero así es el fútbol, es normal que duela. Pero ya los jugadores están enfocados en el sábado porque debemos acortar la distancia con Cobresal. Todos sabemos que el objetivo principal es obtener un cupo a copas internacionales. Depende de nosotros y de que nuestro rival pierda puntos. Es algo que todos tenemos en mente y esperamos lograr la cantidad de puntos que necesitamos", añadió.

Respecto al lío de Cobresal y la demanda del exjugador del club minero, Franco García, Ortiz comentó: "Todos estamos informados de lo que sucedió y nada está comprobado, si nosotros esperamos una sanción también sería un error, tenemos que enfocarnos en lo del día sábado, si descontamos puntos es lo ideal, pero el resto son situaciones que no puedo manejar".

Por último, Ortiz confirmó la ausencia de Arturo Vidal por lesión: "Terminó con un golpe, una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana, no va a ser considerado para el sábado. Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después del sábado y él va a estar a disponibilidad, creo que luego de volver a entrenar".

