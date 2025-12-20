Fernando Ortiz solicitaría a Andrada como refuerzo para el pórtico albo

Colo Colo sigue atento al mercado de arqueros tras los rumores sobre la posible salida de Brayan Cortés, y puso sus ojos en Esteban Andrada, guardameta argentino que actualmente se encuentra cedido en Real Zaragoza, equipo de la Segunda División de España. Según radio ADN, el portero habría dado señales de estar dispuesto a unirse al club chileno.

Andrada pertenece a Monterrey, equipo mexicano que posee su ficha, y su contrato vigente hasta 2027 representa un desafío para las negociaciones. No obstante, el interés del técnico Fernando Ortiz, quien habría solicitado expresamente al jugador, y el deseo del arquero de salir de Europa podrían acelerar las conversaciones.

Desde el entorno de Colo Colo destacan que, pese a contar con presupuestos menores que otros mercados, la llegada de un arquero de experiencia internacional se considera clave para fortalecer el pórtico del Cacique de cara a la temporada 2026.

El club aún analiza las alternativas y busca definir la operación antes del cierre del mercado de fichajes, considerando que la incorporación de Andrada sería un refuerzo estratégico para mantener la competitividad del equipo en la Primera División y en torneos internacionales.

