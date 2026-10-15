Fernando Ortiz podría dejar Colo-Colo al final de la temporada ante el interés de Tigres de México

Desde hace rato que se viene hablando sobre la opción de que Fernando Ortiz deje Colo-Colo al término de esta temporada. Es que la destacada campaña que tiene al "Cacique" cerca de conseguir el título de la Liga de Primera ya ha despertado el interés de clubes del extranjero.

A eso hay que sumar que el estratego argentino todavía no da luces si extenderá o no su contrato en el cuadro albo, el cual disputará la próxima edición de Copa Libertadores.

Y en las últimas horas se dio a conocer que en México, donde dirigió a tres equipos, estarían interesados en los servicios del "Tano".

Según informaron los periodistas aztecas Willie González y Eduardo Torres, la directiva de Tigres se habría reunido con el DT para ver la chance de que sea su entrenador en 2027.

Cabe señalar que Ortiz ya tuvo un paso por el conjunto "felino" como jugador entre 2009 y 2010 y sería el principal candidato de la directiva para asumir de cara a la siguiente temporada.

PURANOTICIA