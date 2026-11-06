Fernando Ortiz pide mesura ante posible título de Colo-Colo y aborda su futuro

Colo-Colo está a un paso de sellar el título de la Liga de Primera, pues en caso de vencer a Ñublense este domingo en Chillán, gritará campeón sin depender de los resultados de Universidad de Chile y Universidad Católica.

Este viernes, el técnico de los albos, Fernando Ortiz, habló en conferencia de prensa y manfiestó su mesura ante la clara opción de sentenciar la corona.

"Primero, no tenemos nada que celebrar. No puedo celebrar algo si no he conseguido nada. Lo importante va a ser el partido del domingo y enfocarse en ese partido. Luego, lo que suceda es algo que no puedo predecir", expresó el DT argentino.

Sobre el entusiasmo de los hinchas, el trasandino sostuvo: "Es lindo, emocionante y un orgullo estar en esta institución donde la gente se manifiesta de esa manera. Pero a la vez, tengan cuidado. La euforia que lleva ganar un título no nos perjudique lamentarlo el día de mañana".

Además, valoró el lograr reponerse a las derrotas: "Siempre he dicho lo mismo: Me levanto, me caigo. De eso se trata la vida. Los análisis siempre los hemos hecho a partir de levantarse y crecer. En mi cabeza siempre ha estado levantarme y crecer. Al término de cada situación en que no fue resuelto el pasar a una final, el análisis lo hemos hecho, para crecer y volver a intentarlo. Me levanté. Creí más en lo que hacíamos como cuerpo técnico. Ojalá se pueda dar este domingo. Y si no, seguir creyendo".

"Lograr uno de los objetivos que nos trazamos en enero es algo importante para mí y la institución, pero mi personalidad no cambia. Al contrario, voy a ser agradecido de lograr un objetivo en el lugar en que trabajo", añadió.

Por último, el "Tano" se refirió a la incertidumbre sobre su renovación en el "Cacique", considerando las supuestas ofertas desde México y Argentina: "Se lo dije al presidente en enero, que si llegábamos a conseguir los objetivos, la prioridad la iba a tener Colo-Colo. En ese sentido, él está tranquilo y yo estoy tranquilo. El día que exista una charla con el presidente, la prioridad la va a tener siempre el lugar en que estoy trabajando".

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