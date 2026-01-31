Fernando Ortiz pese a la derrota: “Estoy conforme, estamos encontrando la mejor versión”

Colo Colo sufrió un duro traspié este sábado tras caer 3-1 ante Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa Brander, en un partido donde el cuadro albo volvió a mostrar falencias defensivas y poca contundencia, dejando una imagen que encendió las alarmas.

Luego del encuentro, el técnico Fernando Ortiz analizó lo ocurrido y sorprendió con un balance que no fue el esperado por los hinchas, asegurando en conferencia de prensa que “estoy conforme”, argumentando que el equipo todavía está en construcción y buscando su mejor versión.

El entrenador argentino sostuvo que, si bien el resultado golpea, el plantel debe mantener la calma y enfocarse en el trabajo. “Es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando”, remarcó, insistiendo en que el proceso recién comienza.

Ortiz reconoció que Colo Colo tuvo modificaciones en su forma de jugar durante el partido, lo que generó momentos de mejora, pero también pasajes de desorden. En ese sentido, admitió que “entramos de una manera y luego lo cambiamos”, y que ahora queda la tarea de analizar para corregir.

En cuanto al rendimiento general, evitó apuntar a nombres propios, pero sí explicó una situación puntual: Claudio Aquino no fue titular por un motivo físico. “Tuvo un estado gripal el día anterior y preferí que jugara un compañero que estaba al 100”, aclaró el DT.

El “Tano” fue claro al identificar el principal problema: la fragilidad en acciones determinantes. “Son pequeños errores que nos cuestan caro”, señaló, sumando que el equipo generó oportunidades pero no logró concretarlas: “Las chances que tuvimos tampoco las pudimos concretar”.

Finalmente, pensando en la segunda fecha ante Everton, Ortiz dejó un mensaje directo: asumir el golpe y responder en casa. “Hay que aceptarla, trabajar en la semana, preparar el partido del sábado y ganar en casa”, cerró, anticipando además que durante los próximos días se reunirá con la directiva para conversar sobre refuerzos.

