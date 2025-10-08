Fernando Ortiz entra al debate por las "métricas" y afirma que "no le doy tanta importancia"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, se sumó al debate en torno a las "métricas", concepto que utilizó el entrenador de la Selección chilena sub-20, Nicolás Córdova, para referirse a la información que recopila de sus pupilos.

En conversación con el programa "F90" de ESPN Chile, el adiestrador del cuadro albo admitió que "con el tema de las métricas yo soy muy particular, no le doy tanta importancia".

Asimismo, el argentino remarcó que "a mí me gusta que el jugador cumpla una función dentro del campo de juego que yo considere importante. La información está, pero yo quiero que el jugador se enfoque en hacer lo que uno pretende dentro del campo de juego".

"Yo soy un poco necio en ese sentido y creo que el jugador se tiene que liberar la cabeza para desarrollar el máximo potencial en el lugar que ocupe. Es mi pensamiento, no quiere decir que yo esté en lo correcto", complementó el "Tano".

Sobre su arribo al conjunto popular, el DT trasandino sostuvo que "estaba consciente de que venía a la institución más ganadora del fútbol chileno. En el momento que surge la posibilidad no dudé un segundo en aceptarla y tomar este reto que tengo por delante... Desde el primer llamado de la directiva dije que sí, porque el desafío que tengo por delante es muy interesante".

Por último, Ortiz reconoció que "hoy no pasamos un buen momento a nivel deportivo, pero es el club más grande del país y hay que sacarlo adelante como sea".

