Fernando Ortiz desdramatiza rol de "segundo DT" de Arturo Vidal en Colo-Colo: "No veo nada de malo"

El entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, salió al paso de la controversia que ha generado en los últimos días el rol de "segundo DT" en que se le vio a Arturo Vidal en el partido ante Everton, duelo donde dio algunas instrucciones a sus compañeros tras ser sustituido.

En rueda de prensa, el estratego del elenco popular aclaró que "no ha sido solamente Arturo. Si ustedes vieron el partido de Limache, el que estuvo dando indicaciones fue Aquino, pero salió de Aquino, no. Sale de Arturo porque es Arturo".

Asimismo, el "Tano" aseguró que se siente "encantado que cualquier jugador dé una indicación, un recordatorio. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Yo como entrenador no veo nada de malo".

Eso sí, el argentino aclaró que "si él en algún momento sobrepasa ese límite obviamente que se lo voy a decir, y él lo sabe, pero sea Arturo o quien sea que da una indicación, bienvenido sea. Todos queremos ganar".

Por otra parte, el trasandino se refirió a la reunión que sostuvo con el directorio de Blanco y Negro. "Fue muy productiva, mi primera experiencia con todo el directorio y realmente me fui muy satisfecho de lo que hablamos. Para mí siempre es importante tratar de tener el mismo objetivo por cumplir. De ambos lados pensamos lo mismo sobre lo que queremos como equipo y como un proyecto a lo que queremos ver", detalló.

Con respecto al partido de este domingo ante Unión La Calera, Ortiz indicó que "lo afrontamos de la misma manera que afrontamos todos los compromisos de la primera fecha hasta ahora. La victoria anterior llevó a trabajar una semana bien anímicamente, donde hemos corregido errores y sabemos que jugamos de nuevo de local, con el empuje de nuestra gente".

