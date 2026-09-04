Fernando Ortiz confirma titularidad de Vozinha en el partido de Colo-Colo ante Huachipato: "Quiero verlo"

En Colo-Colo se alistan para visitar este domingo a Huachipato por la 22ª fecha, en busca de dar un nuevo paso al título de la Liga de Primera.

De cara al cotejo ante los "acereros", la gran novedad en la formación del "Cacique" será la titularidad de Vozinha en desmedro de Gabriel Maureira, tal como lo confirmó el técnico Fernando Ortiz durante la conferencia de prensa de este viernes.

"Sí, Josimar va a atajar. Ya lo decidí. No es que Gabriel haya perdido un puesto o no estén a la par de la competencia; quiero verlo a Josimar. Se lo comenté a los dos y él va a iniciar el día domingo", expresó el DT argentino de los albos.

"No tengo un fundamento como para decir 'Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto'. Solamente creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena y quiero verlo a Josimar. Gabriel lo ha hecho de buena manera, no estoy disconforme ni nada por el estilo", añadió.

Además, el estratego trasandino criticó el estado del campo del estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, por lo que advirtió sobre el riesgo de lesiones: "Tendría que intervenir la gente adecuada y responsable sobre eso (...) Ya vimos el partido anterior que no se podía ni jugar y va a estar igual. Lesiones, juego cortado, partido aburrido; hay muchas condiciones que el campo no te permite hacer. Pero nos manifestamos y es como si tuvieran los oídos tapados".

Por último, consultado por la sanción de dos fechas a Javier Correa, Ortiz comentó: "Trato de mantener a los jugadores al margen. Cualquier situación o acto que hagamos va a repercutir mucho; que no nos saque de enfoque lo que es el rival".

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